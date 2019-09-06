Поразивший грабителя любитель пива объяснил свою невозмутимость

Видео: dailymail.co.uk

Свидетель вооруженного ограбления объяснил причину своей невозмутимости, которая поставила преступника в тупик. Об этом сообщает Inside Edition.

После публикации в интернете видео из бара в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, одного из посетителей, 57-летнего механика Тони Товара (Tony Tovar), прозвали самым спокойным человеком в мире. Он не отдал преступнику телефон, а когда тот направил на него винтовку, не двинулся с места и лишь закурил сигарету.

«Иногда такой шпане нужно давать отпор, — объясняет Товар. — Он потянулся к моему телефону, а я думаю про себя: "Не дождешься"». После недолгой борьбы механик отобрал у злоумышленника свой телефон и продолжил пить. Тогда тот потребовал у него деньги. «Я сказал ему: "У меня только пара долларов, и они мне нужны, чтобы заплатить за следующий стакан", — вспоминает Товар. — Потом еще добавляю: "И раз уж ты там, мог бы мне налить". Он говорит: "Ну нет! Сам себе наливай"».

Мужчина полагает, что следовать его примеру может быть опасно. «Если не хотите пострадать, и у вас нет уверенности, подчиняйтесь требованиям преступника», — советует он.

В 2016 году сообщалось, что владелец лапшичной в австралийском городе Брисбен, вооруженный двумя ножами, сумел обратить в бегство грабителя, который угрожал ему одним ножом. «У тебя нож? А у меня их два!» — закричал он и кинулся на злоумышленника.

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