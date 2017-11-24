Продавщица сразилась с бандитом на ножах

Видео: SWNS TV / YouTube

В английском городе Тивертон, графство Девон, вооруженная ножом продавщица заставила убежать грабителя, пишет Daily Mail.

Мужчина с балаклавой на голове пришел в магазин незадолго до закрытия. Угрожая 36-летней Лоррейн Маккалиски (Lorraine McCalliskey) ножом, он потребовал деньги из кассы. Однако она закричала и бросилась на него, размахивая собственным ножом.

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«Я всегда ждала чего-то такого и подумала: “Вот это и случилось”, — рассказывает продавщица. — Думаю: “Успею ли достать свой нож?”». Маленький нож для бумаги был спрятан у нее под кассой.

По словам Маккалиски, происходящее производило сюрреалистичное впечатление: «Если бы он вытянул руку с ножом, то оказался бы достаточно близко ко мне, чтобы ударить. Но он использовал его, чтобы жестикулировать».

В 2016 году сообщалось, что владелец лапшичной в австралийском городе Брисбен, вооруженный двумя ножами, сумел обратить в бегство грабителя, который угрожал ему одним ножом.



