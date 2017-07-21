Кто с мечом к нам придет

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Кадр: фильм «Криминальное чтиво»

С первого сентября жители американского штата Техас смогут на законных основаниях вооружиться мечами, кинжалами, стилетами, метательными ножами и копьями. Закон, подписанный губернатором штата, разрешает открытое ношение этих видов оружия. Его автор — республиканец Грег Эббот — считает, что здравый смысл наконец победил. Эббота поддерживает организация Knife Rights, которая с 2006 года борется за отмену ограничений на ношение холодного оружия. «Лента.ру» заинтересовалась, кому в наши дни нужны мечи и копья.

Штык — молодец

Армии большинства стран мира отказались от мечей, сабель и шпаг еще в начале XX века. Мириться с этим хотелось не всем. «Офицер, идущий в бой без меча, вооружен неправильно», — говорил британец Джек Черчилль. Он прошел всю Вторую мировую войну с шотландским палашом и волынкой. Во время вылазок в тылу врага он пускал в ход и то, и другое. Попав на фронт, Черчилль тут же вошел в историю, подстрелив неприятеля из длинного лука в рост человека (в последний раз они были в ходу в Столетнюю войну). Он получал от этого удовольствие, поэтому капитуляция гитлеровской коалиции застала его врасплох. «Если бы не чертовы янки, могли бы воевать еще лет десять», — ворчал он.

Черчилль, разумеется, был исключением из правил — не зря его звали Безумным Джеком. Но хотя британская армия давно обходится без мечей, она до сих пор не отказалась от холодного оружия до конца. В 1982 году шотландские гвардейцы, воевавшие на Фолклендах, остались без патронов и пошли в штыковую атаку. Майора Джона Кизли, который первым ворвался в аргентинские позиции и заколол противника, представили к награде.

В 2004 году история повторилась в Ираке. Когда британские солдаты попали в засаду у города Эль-Амара, офицер скомандовал: «Примкнуть штыки!» Один из участников боя вспоминал, что был поражен: он не думал, что когда-нибудь услышит такой приказ. Британцам удалось добежать до вражеских укреплений и убить 28 шиитских ополченцев. А последняя штыковая атака произошла в 2011 году в Афганистане. Боевики «Талибана» спаслись бегством, поэтому обе стороны не понесли потерь.

На вооружении Армии США по-прежнему стоят мечи и сабли девяти разновидностей, но их давно не используют в бою — это либо непрактично, либо просто запрещено. Американцы не применяли холодное оружие со времен войны в Корее. Последний случай был в сентябре 1950 года: десантник, высадившийся в порту Инчхон, убил врага абордажной саблей.

Сегодня у клинков осталось только одно применение: церемониальное. В США их даже делает та же компания, что шьет парадные мундиры для американской армии. Они неплохо смотрятся, но на этом их достоинства и заканчиваются. Пострадать от церемониального меча можно только по нелепой случайности. Певец Эд Ширан мог бы рассказать, как это бывает: в ноябре его случайно ударила мечом пьяная английская принцесса (а ведь тогда он еще не присоединился к Ланнистерам!).

Клинок для бен Ладена

В 2010 году в Пакистан прибыл безработный американский строитель по имени Гэри Фолкнер. Он не скрывал, что прилетел, чтобы найти и убить Усаму бен Ладена. Пакистанские полицейские не принимали его всерьез и только смеялись. Но потом они обратили внимание на его арсенал. Американец привез меч с клинком длиной один метр, пистолет, очки ночного видения, пластиковые наручники и религиозную литературу. Безвредность и, главное, вменяемость Фолкнера стали вызывать у пакистанских властей серьезные сомнения. Спустя несколько дней его депортировали из страны.

Меч — не вполне обычное оружие, поэтому его часто выбирают не совсем нормальные люди. Нездоровые фантазии Фолкнера никому не повредили, но счастливый конец имеет далеко не каждая история подобного рода. В хронике происшествий периодически встречаются сообщения об убийствах, совершенных при помощи мечей, и в них, как правило, нет ничего забавного. Героем самой громкой истории подобного рода стал Майкл Бри — один из актеров, снимавшихся в американском сериале Ugly Betty (в России его аналог выходил под названием «Не родись красивой»). Он убил мечом собственную мать и, по его словам, при этом чувствовал себя, как Нео из «Матрицы».

«Меч — это оружие умников, помешанных на фантастике. А также шизофреников. Но чаще всего это оружие умников-шизофреников», — пишет издание Slate. В основном мечи покупают люди, увлекающиеся фэнтези, ролевыми играми или комиксами. Когда они перестают контролировать себя, страдают окружающие. «Возможно, продажа мечей из книг и фильмов и особенно их ношение не должны быть разрешены», — заключает автор статьи в Slate.

Укол зонтиком

Эссеист Роджер Энжел утверждает, что в свое время известный американский живописец Джеральд Мерфи не расставался с зонтом, в рукоятке которого был скрыт меч. Престарелый художник надеялся, что экстравагантное оружие поможет против хулиганов, и, как ни странно, был прав. Однажды он возвращался домой по темной улице и повстречал ватагу весьма сомнительных личностей. «Огонька не найдется?» — поинтересовался один из мужчин. Мерфи щелчком вытащил клинок и взмахнул им в воздухе на манер пирата. «Огонька? Огонька? Я вам покажу огонек!» — закричал он. Хулиганы бросились врассыпную.

Возможно, Энжел приукрашивает, но это далеко не единственная история подобного рода. Не так давно СМИ писали о пенсионере из американского штата Аризона, заставшего дома пару взломщиков. «Спрашиваю у одного, чем вооружен, — рассказывает он. — Отвечает, что у него есть складной нож. Тогда я снимаю со стены свою катану, достаю ее из ножен, кладу себе на плечо и говорю: "Сейчас мы будем звонить в полицию"». Взломщик предпочел не возражать: уж лучше полиция, чем чокнутый старик с мечом.

Преступники со средневековым оружием, впрочем, тоже встречаются. В 2015 году на магазин в Канаде напал грабитель с самодельным копьем в руках. Продавцу было не до смеха: «Довольно страшно, когда на тебя направляют копье. Он запросто мог проткнуть меня с другой стороны прилавка».

Грабители, нагрянувшие с магазин в американском Питтсбурге с мачете, были не так удачливы. Когда они потребовали деньги, мужчина средних лет, стоявший за прилавком, достал здоровенный ятаган. Он отбил мачете с таким невозмутимым видом, будто всю жизнь ждал случая пофехтовать. Бандиты определенно не рассчитывали на такое развитие событий. Они пустились наутек, а продавец бросился за ними, потрясая своим мечом.

Жажда крови

Британскому писателю Саймону Биллу попался менее разумный противник. Впрочем, это было понятно с самого начала: нормальные воры, как правило, не рвутся в дом, когда там есть люди. Поздним вечером его дверь выбил невменяемый здоровяк с дубиной в руках. У Билла была кавалерийская сабля 1796 года — остаток коллекции старых английских мечей, которую он когда-то собирал. «Это устрашающая штуковина, и я надеялся, что одного вида будет достаточно, чтобы его напугать», — вспоминает он. Взломщик действительно сбежал, но, когда писатель показался во дворе, снова напал.

Писатель почти полчаса отражал удары, стараясь не покалечить безумца. «К моему облегчению он снова скрылся, — рассказывает Билл. — Я медленно пошел к дому и вдруг услышал за спиной его шаги. Повернулся и вижу, что он летит на меня во весь опор, подняв дубину над головой. Это был единственный раз, когда я использовал меч в качестве оружия». Билл отбил дубину рукой и ударил мужчину мечом в грудь. Рана была нетяжелой, но отпугнула здоровяка. Вскоре его задержала полиция. Десятилетняя дочь писателя, спавшая в доме, ничего не заметила.

Билл описал этот случай в британской газете The Guardian и был поражен реакцией на статью. Он получил массу отрицательных комментариев, причем преимущественно от читателей из США. Они возмущались, что писатель не прикончил преступника. «В дом ворвался наркоман с дубиной, а ты пытался не причинить ему вреда? Вот поэтому американцы считают британцев легкомысленными идиотами», — написал один из критиков.

Билл остался при своем мнении. «Если что-то подобное случится с вами, в первую очередь нужно думать не о стрельбе, — говорит он. — Потому что с момента, когда вы начали стрелять у себя в доме, все пойдет ужасно неправильно».

Олег Парамонов

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