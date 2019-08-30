Необычная реакция мужчины на вооруженного грабителя попала на видео

Видео: dailymail.co.uk

В американском городе Сент-Луис штата Миссури грабитель ворвался в бар с винтовкой, однако реакция одного из посетителей привела его в недоумение. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как злоумышленник заходит в бар с оружием, а посетители и кассир поднимают руки вверх и прячутся. Однако один посетитель, сидящий за барной стойкой, почти не обращает внимание на грабителя и, когда тот пытается выхватить у него телефон, начинает отпираться. Злоумышленник отходит и направляет винтовку на смельчака, но тот лишь спокойно закуривает сигарету и продолжает сидеть.

«Он был непреклонен и ответил, что не играет в его игру», — рассказал очевидец.

В недоумении грабитель продолжает искать деньги и начинает угрожать еще одному человеку. Тот достает кошелек и отдает ему несколько купюр. Затем злоумышленник подходит к кассе и забирает выручку. После произошедшего он покидает место преступления. Сообщается, что никто не пострадал. Преступник до сих пор остается на свободе.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



