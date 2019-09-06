Грабитель ворвался в дом и приготовил себе завтрак

В американском городе Тампа, штат Флорида, грабитель ворвался в дом одного из местных жителей и приготовил себе завтрак. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

По данным полиции, злоумышленник проник в жилище американца около четырех утра по местному времени во вторник, 3 сентября. Пожелавший остаться неизвестным житель дома проснулся, спустился на кухню и обнаружил, что грабитель приготовил себе завтрак. Взломщик ничуть не смутился и заявил хозяину, чтобы он «шел дальше спать».

Американец вызвал полицию. После этого злоумышленник убежал. Его поймали по горячим следам в лесу неподалеку от места преступления и арестовали.

Полицейские идентифицировали грабителя как 19-летнего морпеха Гэвина Крима (Gavin Crim). В отчете об аресте сказано, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

5 сентября сообщалось об американском преступнике, оставившем на месте преступления телефон с личными фотографиями. Благодаря этому полицейские сумели быстро отыскать его.

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