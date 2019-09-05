Непутевый грабитель оставил свои фото на месте преступления

Полиция американского округа Ла-Кросс, штат Висконсин, нашла грабителя благодаря забытому на месте преступления сотовому телефону. Об этом сообщается на сайте телестанции WQOW.

По данным властей, вор залез в незапертую машину и украл бумажник с 20 долларами (1,3 тысячи рублей) и дебетовой и кредитной картами. Полиция осмотрела салон автомобиля и обнаружила телефон 38-летнего мужчины с его личными фотографиями.

На владельца смартфона Лукаса Армстронга (Lucas Armstrong) уже возбуждено уголовное дело о краже со взломом: в апреле текущего года злоумышленник проник в гостиничный номер и вынес ноутбук.

В конце августа сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, грабитель ворвался в бар с винтовкой, однако реакция одного из посетителей привела его в недоумение. Мужчина сидел за барной стойкой и почти не обращал внимания на преступника. «Он был непреклонен и ответил, что не играет в его игру», — отметил очевидец.

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