Воры разбили раритетный автомобиль ради кражи PlayStation

Воры в Афинах, Греция, въехали на автомобиле Ford Mustang 1967 года в магазин электроники и украли игровые консоли PlayStation. Об этом сообщает портал Autoblog.

Ограбление произошло около полуночи, в нем были задействованы примерно шесть человек. Нападавшие использовали угнанный раритетный Ford Mustang в качестве тарана, чтобы проникнуть в магазин электроники. Неизвестные похитили игровые консоли PlayStation и, возможно, другие товары.

Для того чтобы увезти похищенное, злоумышленники использовали еще один автомобиль.

Владелец Mustang Василис Хатцевтими (Vasilis Hatzievthimi) недавно потратил около 45 тысяч евро (3,2 миллиона рублей) на реставрацию автомобиля. Мужчина предполагает, что грабители выбрали именно его транспортное средство, так как раритетные машины имеют мощное шасси.

В сентябре сообщалось, что в Великобритании вооруженный мужчина ворвался в супермаркет и потребовал отдать ему наличность, но сбежал после того, как 11-летняя девочка закидала его хлебом.

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