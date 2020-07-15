ФСБ задержала следователя и адвоката за аферу по делу о наркотиках

В Архангельске сотрудники ФСБ задержали следователя и адвоката за аферу по делу о наркотиках. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в мае 2019 года адвокат задержанного за сбыт наркотиков вступил в сговор со следователем по уголовному делу и фактически не оказывал юридическую помощь подследственному. Обвиняемый подписал без ознакомления часть протоколов в отсутствие своего защитника. При этом следователь подготовил постановление о выплате защитнику процессуальных издержек из федерального бюджета за невыполненную работу.

Афера вскрылась в суде, когда выяснилось, что часть протоколов сфальсифицирована и что все следственные действия на деле проводились без участия адвоката. Суд вернул дело для устранения препятствий в его рассмотрении, ФСБ задержала аферистов, а СКР возбудил уголовные дела в отношении защитника и следователя МВД по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении»), статье 292 УК РФ («Служебный подлог»), статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

27 мая сообщалось, что следователи раскрыли деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили двое московских адвокатов. Преступники путем махинаций завладели недвижимостью и денежными средствами на банковских счетах умерших общей стоимостью 250 миллионов рублей.

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