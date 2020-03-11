Адвоката из «дела Хлебникова» объявили в розыск из-за мошенничества с квартирами

Адвоката Фаиля Садретдинова, который обвинялся в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, объявили в розыск в связи с обвинениями в мошенничестве с квартирами москвичей. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на правоохранительные органы.

В ГСУ СКР по Москве завели дело о масштабных аферах с квартирами. Злоумышленники убеждали одиноких пожилых москвичей или увлекающихся алкоголем граждан подписать нужные документы. В результате этих афер пострадавшие оставались без жилья.

Сообщается, что юрист, по версии следствия, был одним из лидеров преступной группы. В прошлом году по этому делу уже задержали участников группы; среди них Геннадий Дубровский, Рафаэль Хамидуллин и сын адвоката Фаиля Садретдинова.

На протяжении 15 лет Садретдинов был обвиняемым по делу об убийстве главного редактора российской версии «Forbes» Пола Хлебникова. Он также известен как защитник бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

Гражданин США Пол Хлебников был убит в Москве в 2004 году. В 2005 году обвинения в убийстве были предъявлены предполагаемому организатору преступления Фаилю Садретдинову, а также Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову.

Садретдинов в мае 2006 года был оправдан по делу об убийстве Хлебникова вместе с двумя другими фигурантами дела. Впоследствии его обвинили в мошенничестве на рынке недвижимости и приговорили к 16 годам заключения. В июне 2011 года он освободился по УДО.

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