Российские следователи раскрыли состоящее из адвокатов ОПГ

Следователи раскрыли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), в состав которой входили двое московских адвокатов, завладевшей путем махинаций недвижимостью и денежными средствами на банковских счетах умерших общей стоимостью 250 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

При содействии сотрудников ФСБ в Москве и области задержаны шесть участников ОПГ, им вменяется несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, группировку создал московский предприниматель Рафаэль Хамидуллин, ему помогали в аферах адвокаты Фаиль Садретдинов и Сергей Щербаков, обладающие опытом и специальными познаниями. Соучастники, используя поддельные документы, вступали в право собственности на объекты недвижимости, похищали средства с банковских вкладов. В ходе обысков у фигурантов изъяты более 60 паспортов пожилых граждан России, документы на квартиры и участки, принадлежащие госорганам и одиноким людям.

СКР опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео с участниками ОПГ.

На кадрах видно задержание подозреваемых, мужчина волочет молодого человека, одного из задержанных ведет конвой.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Щербакова. Его коллега Садретдинов скрылся и был объявлен в международный розыск. В отношении него выдана санкция на заочный арест. 21-летний сын Садретдинова также задержан.

На протяжении 15 лет Фаиль Садретдинов был обвиняемым по делу об убийстве главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова. Он также известен как защитник бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

Гражданин США Пол Хлебников был убит в Москве в 2004 году. В 2005-м обвинения в убийстве были предъявлены предполагаемому организатору преступления Фаилю Садретдинову, а также Мусе Вахаеву и Казбеку Дукузову.

Садретдинов в мае 2006 года был оправдан по делу об убийстве Хлебникова вместе с двумя другими фигурантами дела. Впоследствии его обвинили в мошенничестве на рынке недвижимости и приговорили к 16 годам заключения. В июне 2011 года он освободился по УДО.

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