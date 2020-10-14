Задержана теща расчлененного рэпера Энди Картрайта за соучастие в убийстве

В Санкт-Петербурге следователи задержали тещу погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 14 октября силовики пришли с обыском в квартиру адвоката Юрия Авдеева, который является защитником Марины Кохал — вдовы музыканта, обвиняемой в его убийстве. В постановлении на обыск, выданном Смольнинским судом, указано, что там проживает Елена Кохал — мать обвиняемой. Следователи искали предметы, представляющие важность по делу. Между тем Авдеев указал, что квартиру арендует он, а не Елена Кохал, которая там никогда не жила. Он считает, что следствие ввело в заблуждение суд, чтобы обыскать жилище адвоката.

Елену Кохал доставили к следователю и в настоящее время допрашивают по подозрению в соучастии в убийстве Юшко, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, после допроса будет определен ее статус по делу, не исключено, что будет принято решение о ее задержании. Сообщалось, что мать помогала Марине Кохал расчленить тело мужа.

«Фонтанка» добавляет, что у Елены Кохал изъяли ребенка, рожденного ее дочерью в браке с Юшко.

В управлении Следственного комитета России по Петербургу подтвердили проведение обыска у адвоката в связи с тем, что мать обвиняемой после задержания дочери проживала в его квартире. Изъяты мобильные и другие электронные устройства. Там указали, что у следствия имеются доказательства того, что жена рэпера заранее спланировала его убийство. Для чего она приобрела в аптеке медицинский препарат, который использовала для совершения преступления.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал на четвертый день после смерти мужа заявила, что он умер от передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Она свою вину не признает.

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