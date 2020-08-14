Появилась версия об отравлении рэпера Энди Картрайта

В ходе расследования убийства рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, появилась версия, что его могла отравить сильнодействующим медицинским препаратом супруга Марина Кохал. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Готовы результаты некоторых экспертиз, проведенных по расчлененным частям, которые опровергли наличие следов наркотиков в организме погибшего. Речь идет о полном биохимическом анализе крови, исследовании волосяного покрова и внутренних органов, где могли бы сохраниться следы употребления запрещенных веществ. При этом, как отмечает издание, среди останков следствие не обнаружило желудка, что затрудняет установление точной причины смерти.

Версия об отравлении появилась после того, как в гаджетах Марины Кохал, изъятых в ходе обыска в квартире, которую снимала семья, были найдены запросы в поисковых системах о сильнодействующем медицинском препарате. Оно предназначено для больных сахарным диабетом, которым никто в семье рэпера не страдал. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и без оказания должной медицинской помощи вызвать летальный исход. В особенности препарат опасен, когда речь идет о человеке, не являющемся диабетиком. Следы препарата сложно обнаружить, отмечает издание.

«Версия не вписывается в фабулу обвинения о внезапно возникшем конфликте и не исключает самоубийства», — заявили «Фонтанке» адвокаты Марины Кохал. Издание отмечает, что версия об отравлении появилась после того, как обвиняемая пожаловалась на следователя и оперативника, которые подвергли ее психологическому давлению на допросе без защитников, чтобы заставить признаться в убийстве мужа.

Судмедэкспертиза еще не готова, ее результаты по ряду анализов следствие получит через пару недель.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.

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