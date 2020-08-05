Смерть расчлененного рэпера Картрайта от наркотиков опровергли

В Санкт-Петербурге следствие получило заключение экспертов, изучивших анализы расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в волосах погибшего и в его останках не удалось найти следы наркотиков. Эксперты установили, что музыкант в течение последних лет не употреблял запрещенные вещества. Теперь версия вдовы Марины Кохал, согласно которой Картрайт умер от передозировки наркотиков, выглядит несостоятельной, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что любовница музыканта рассказала, что рэпер захотел развестись с женой, когда у той начались нервные срывы. Однако когда разговор заходил о расставании, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.

Марина Кохал арестована до 30 сентября. Следствие утверждает, что она неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления. Жена музыканта вины не признала.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Затем Кохал связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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