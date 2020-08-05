Любовница Энди Картрайта рассказала об отношениях с рэпером

Любовница Энди Картрайта, которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о знакомстве и отношениях с рэпером. Подробности она привела в беседе с РЕН ТВ.

По словам девушки, она познакомилась с Александром Юшко (настоящее имя музыканта — прим. «Ленты.ру») еще в 2014 году. Молодые люди понравились друг другу. Однако общаться они начали лишь в 2017-м, когда Картрайт уже был женат. Их отношения, как рассказала россиянка, вскоре переросли в интимные. Влюбленные встречались тайно.

Вскоре супруга рэпера узнала о том, что у него есть любовница. Найдя на толстовке мужа женские волосы, она сначала побрилась налысо, а затем перекрасилась в блондинку, чтобы не быть похожей на его пассию. По рассказам последней, Картрайт хотел развестись с женой, когда у той начались нервные срывы. Однако когда разговор заходил о расставании, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.

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В начале 2020 года Марина Кохал, по словам любовницы, сообщила мужу о том, что, «кажется, больна ВИЧ». Однако тест на инфекцию, который сделал музыкант, дал отрицательный результат. Вскоре жена стала терроризировать и любовницу: она регулярно повторяла, что Картрайт сумасшедший, лунатик и алкоголик.

Последний раз, по словам девушки, они с Юшко виделись в марте, а затем она уехала в Пензу. Общение продолжалось по переписке. 27 июля она написала, что выезжает в Петербург, на что ей пришел ответ: «Какие предложения?» Отметив про себя, что Юшко так не говорит, она заподозрила, что его телефон находится в руках Кохал, и решила прекратить переписку. О смерти возлюбленного девушка, по ее словам, узнала из СМИ.

Марина Кохал арестована до 30 сентября. Следствие утверждает, что она неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления. Жена музыканта вины не признала. В ее телефоне нашли переписку с угрозами в адрес мужа, а также фото болотистой местности, куда, по предварительным данным, она планировала вывезти тело.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

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