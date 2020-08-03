Суд арестовал жену рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 сентября Марину Кохал по обвинению в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 по московскому времени 29 июля неустановленным способом убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело с целью сокрытия следов преступления.

Кохал предъявлено обвинение, свою вину она не признает, отметили в пресс-службе. Следствие считает, что ее необходимо отправить в СИЗО, так как она обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и у нее нет постоянной регистрации в Петербурге. Также Кохал может оказать давление на свидетелей, при этом их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда. Кроме того, обвиняемая нигде не трудоустроена.

Первичная причина смерти Юшко не установлена.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Затем Кохал связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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