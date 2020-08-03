Расчленившую рэпера Энди Картрайта взялся защищать адвокат расчленителя Соколова

Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), — взялся защищать адвокат Сергей Лукьянов, который представляет интересы историка-расчленителя Олега Соколова. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Лукьянов будет работать вместе с адвокатом Ириной Скурту. В настоящее время Смольнинский районный суд Петербурга рассматривает ходатайство следователя об избрании меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». После этого она связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.

Соколова в настоящее время судят за убийство своей сожительницы Анастасии Ещенко.

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