Бывшая жена положительно отозвалась об историке-расчленителе Соколове

Бывшая жена историка-расчленителя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве любовницы, положительно отозвалась о нем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свидетельница Анна Кукушкина выступила на процессе, проходящем в Октябрьском районном суде Петербурга. Она рассказала, что за годы совместной жизни с Соколовым не видела его пьяным или агрессивным, он также не проявлял насилия по отношению к ней и детям. После развода историк оказывал поддержку бывшей семье.

Анна познакомилась с Соколовым, когда была его ученицей, уточняет Telegram-канал Life Shot. Они прожили в браке 13 лет, у них двое детей 13 и 8 лет, а развелись супруги три года назад, когда историк завел роман со своей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Олег Соколов был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Сейчас Соколов содержится под арестом.

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