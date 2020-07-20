Маэстро Понасенков написал письмо доценту-убийце Соколову в СИЗО

Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, написал письмо бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, который находится под арестом по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Текст послания поступил в редакцию «Ленты.ру».

Понасенков отправил письмо Соколову, который сейчас находится в СИЗО «Кресты», в середине июля. Историк посчитал нужным «уточнить несколько нюансов», пока его коллега не находится в «далекой тюрьме». Маэстро вновь обвинил его в краже частей текста из монографии о войне 1812 года. «Лингвисты считают, что ты сам списывал и компилировал, а у меня есть подозрение, что ты мог это поручить какой-то из своих необразованных девиц», — предположил Понасенков и призвал соперника ответить честно, потому что сейчас ему «уже нечего терять».

Историк обвинил доцента в трусости. «Трясешься и лебезишь даже перед девушками в суде, от вида судьи вообще робкой институткой становишься», — заметил Понасенков. Также он высказал «научную догадку» о том, что Соколов убил Ещенко за то, что она собиралась рассказать Маэстро о том, как доцент «незаконно помогал давить на суд по иску» к нему.

«Повторяю: не мелочись, перед могилой стыдно быть мелочным, ответь честно на все вопросы», — призвал Понасенков, а также озаботился внешним видом Соколова. «Ты мне, безусловно, неприятен, но мне небезразлично, какой образ видят люди подле темы наполеоновской эпохи. Уж хотя бы эпоху не позорь собой», — попросил Маэстро.

15 июля Соколов заявил, что именно Понасенков своей травлей довел его до убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Историк отверг обвинения соперника и подчеркнул, что в нем была «матрица поведения убийцы». Он пообещал подать на доцента в суд за клевету и обязательно выиграть его.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Маэстро обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Маэстро.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.