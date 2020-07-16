Маэстро Понасенков ответил на призывы пойти в президенты России

Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, ответил на призывы его поклонников в сети пойти в президенты России. В опубликованном на YouTube видео он также поразмышлял об отношении к политике.

«Знаете, я очень люблю красивые вещи, эстетику. А у меня вся личка заполнена "давайте, возглавьте" и "бросьтесь на амбразуру". Но посмотрите на эту антропологию, на этих приматов», — призвал историк.

Понасенков сообщил, что может стать руководителем политического движения, но не намерен идти на это по нескольким причинам. По словам историка, нужно будет вставать рано утром, хотя он предпочитает просыпаться «аристократически». Кроме того, по его мнению, делать дела для народа ему не дадут «всякие коррупционеры».

«Вы хотите, чтобы я смотрел не на этот бокал, а на эти физиономии. Говорил им: "Почему Сидоров недополучил пенсию под Сыктывкаром?"» — заметил историк. Вместе с тем Маэстро добавил, что «если мы не занимаемся политикой, то политика занимается нами».

Евгений Понасенков — эпатажный историк-эстет, автор монографии о войне 1812 года. Регулярно появляется в передачах на телевидении, ведет канал на YouTube, на котором в том числе публикует размышления об актуальных событиях в мире и влоги из путешествий. Понасенков также известен пользователям интернета благодаря мемам с его участием. Поклонники историка зачастую называют его Маэстро, а также используют такие эпитеты, как великолепный и неподражаемый.