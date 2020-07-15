Маэстро Понасенков ответил на обвинения доцента-убийцы Соколова в травле

Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, ответил на обвинения со стороны другого историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который ранее заявил, что именно Понасенков своей травлей довел его до убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Его слова приводит радиостанция «Москва FM».

Понасенков отверг обвинения Соколова и подчеркнул, что в нем была «матрица поведения убийцы». Он пообещал подать на доцента в суд за клевету и обязательно выиграть его. «Я молодой человек, у меня кроме моих научных принципов нет ничего, у меня нет ресурса», — отметил историк. Он также заявил, что Соколов первым начал нападать на него и «снимать клеветнические ролики».

Маэстро напомнил, что в октябре прошлого года доцент уже проиграл ему суд. «Но, простите, если каждый, кто проиграет суд, будет резать своих сожительниц, у нас не останется народонаселения», — отметил он.

Ранее Соколов заявил, что в 2018 году Понасенков с группой сторонников начал травлю в отношении него и Ещенко — устраивал провокации на лекциях и расписывал его подъезд оскорблениями. «Они угрожали нам, мне — мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Маэстро обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Маэстро.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.