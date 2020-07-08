Историка Соколова проверят на попытку бегства во Францию после убийства

Следствие заинтересовалось тем, что историк Олег Соколов после убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко звонил в посольство Франции. Об этом в среду, 8 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным следствия, утром 8 ноября Соколов дождался открытия посольства и дважды с перерывом в полчаса звонил туда. Поскольку историк является кавалером Ордена Почетного легиона, следствие предположило, что он хотел скрыться на территории Франции — а значит, понимал, что совершил преступление.

В ближайшее время правоохранительные органы намерены отправить судебный запрос в посольство Франции, чтобы выяснить, о чем и с кем там говорил Соколов.

7 июля сообщалось, что психологи прочитали и проанализировали личный дневник Анастасии Ещенко, убитой Олегом Соколовым.

6 июля стало известно, что в сети появились фрагменты переписки между историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Отмечается, что переписка полна оскорблений со стороны девушки. В частности, она называла историка «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть».

23 июня сообщалось, что историк Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей. Отсутствие Ещенко Соколов объяснил гостям тем, что девушка уехала в Москву.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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