Проанализирован личный дневник убитой историком Соколовым аспирантки

Психологи прочитали и проанализировали личный дневник аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым. Об этом во вторник, 7 июля, изданию «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.

По ее словам, погибшая страдала эмоциональной зависимостью, которую считала любовью. Ещенко также полностью зависела от мнения историка, от его требований и желаний, а также называла мужчину «сиром».

Психолог отметила, что скорее всего девушка была в состоянии депрессии. «Некоторые живут на позитиве, а у нее жизнь — боль. Все проблемы, скорее всего, кроются в ее детстве. А Соколов это усугубил», — пояснила она.

Кроме того, Ещенко притягивала историка своей слабостью, которой питался эмоциональный вампир Соколов, заявила психолог. «Он наверняка понизил ее самооценку, хотя она была молодой девушкой! Не думаю, что есть серьезные проблемы с внешностью. Это было ее представление о себе. Соколов мог бы легко это развеять, укрепить ее самооценку. Но он наверняка подкреплял ее чувство того, что она некрасивая», — рассказала Семенко.

Президент психологического центра «5 Да» Дмитрий Сейнов считает, что аспирантка и вовсе была скрытой мазохисткой. «Проблемы могли идти от родителей и отвергнутой любви. У Соколова же есть скрытые наклонности к садизму. Он по натуре властный человек и в какой-то момент перегнул палку», — заявил эксперт.

6 июля стало известно, что в сети появились фрагменты переписки между историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Отмечается, что переписка полна оскорблений со стороны девушки. В частности, она называла историка «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть».

23 июня сообщалось, что историк Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей. Отсутствие Ещенко Соколов объяснил гостям тем, что девушка уехала в Москву.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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