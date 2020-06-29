Историк Соколов заявил о «страшных оскорблениях» от убитой им аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиненный в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале петербургского суда и потребовал опубликовать его переписку с девушкой. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает «Росбалт».

В ходе заседания Соколов стал кричать о том, что переписка — «вещественное доказательство» — должна быть раскрыта на суде. По словам историка, в ней содержатся «страшные оскорбления» от потерпевшей и «страшные вещи», которые она якобы писала Соколову. Как утверждает историк, узнав это, «люди смогут понять, что произошло».

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Истерика обвиняемого стала его реакцией на просьбу гособвинителя о том, чтобы провести процесс в закрытом режиме. Представитель обвинения пояснила, что недопустимо открыто исследовать доказательства, которые раскрывают подробности личной жизни. После этого подсудимый резко возразил и перешел на повышенный тон, за что получил замечание.

23 июня сообщалось, что историк Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей. Отсутствие Ещенко Соколов объяснил гостям тем, что девушка уехала в Москву.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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