Историк Соколов на допросе рассказал о красоте убитой им возлюбленной

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал на допросе о своих отношениях с ней, но отказался отвечать на вопросы о расчленении тела. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Из его показаний следует, что они познакомились осенью 2014 года на лекции. Соколов заметил Ещенко среди студентов.

«Она была очень красивая. Она смотрела на меня, вообще не отрываясь. Она мне очень понравилась, и после каждой лекции я понимал, что между нами возникло что-то», — сказал обвиняемый на допросе. По его словам, на первом свидании, которое прошло у него дома, когда не было жены и детей, он не приставал к Ещенко и «пальцем не тронул». Соколов вспоминает, что был удивлен ее умом. Им было интересно вместе, и через некоторое время они стали близки.

«Так завязалась самая настоящая большая любовь, как мне кажется, и у нее, и у меня», — отметил Соколов. Ещенко уговаривала его развестись, но его смущала большая разница в возрасте. «Но она настаивала на наших отношениях и говорила, что возраст не помеха, будет любить меня до гроба и [что] обязательно обвенчаемся и поклянемся в вечной верности», — говорит обвиняемый.

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Осенью 2018 года его супруга подала на развод сама, после чего он съехался с Ещенко. Вместе они прожили с ноября 2017-го до ноября 2019 года. Во время совместной жизни между Соколовым и его возлюбленной стали возникать конфликты из-за его детей.

«Одно слово "дети" вызывало у Насти приступы ярости, потом она стала устраивать дикие, чудовищные скандалы с криками и воплями, истерикой», — рассказывает он. По его словам, его избранница набрасывалась на него с кулаками, но он ее никогда не бил.

В день убийства они выпили шампанского в честь пятилетия их отношений, но потом Ещенко стала «бесноваться» опять из-за детей. Соколов говорит, что она прибежала с кухонным ножом и пыталась разрезать им шарф, привезенный им из Франции ей в подарок.

«Меня всего затрясло, я уже не знал, что делать, я начал просто сходить с ума, — вспоминает он. — Я вошел в спальню, она на меня бросилась с таким диким воплем, замахнувшись ножом, что я машинально сделал жест в сторону ее головы и нажал на спусковой крючок». На следующий день, 8 ноября 2019 года, Соколов принимал гостей, а после их ухода решил избавиться от тела. Он не стал отвечать на вопрос о процессе расчленения.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки.

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