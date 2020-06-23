Коллега историка Соколова рассказал о вечеринке после убийства аспирантки

Историк Олег Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко устроил вечеринку, пригласив домой гостей. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на участника той встречи — доцента историка.

Историки были знакомы почти 30 лет и раз в год вместе с еще одним коллегой встречались дома у Олега Соколова, в том числе в день убийства. По словам собеседника издания, гости даже не могли заподозрить, что в шкафу в соседней комнате спрятано тело убитой девушки. В квартире было чисто, а сам профессор невозмутимо пил с коллегами коньяк и разговаривал о египетском походе Наполеона.

Отсутствие Ещенко Соколов объяснил гостям тем, что девушка уехала в Москву.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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