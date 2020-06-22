Свидетели рассказали о пойманном с руками в рюкзаке историке Соколове

В суде над историком Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, свидетели рассказали о том, как в его рюкзаке были обнаружили отрубленные руки девушки. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает «Московский комсомолец».

Свидетель по делу Игорь Квактун, врач, чья бригада приехала к Соколову, рассказал, что в момент осмотра профессор был возбужден, неадекватен и не оценивал окружающую обстановку. В кармане у него торчал пистолет. Когда сотрудники скорой пытались уложить мужчину на носилки, он сопротивлялся и не хотел выпускать из рук рюкзак. По словам свидетеля, пока врачи оказывали профессору помощь, сотрудник полиции открыл рюкзак и отшатнулся, сказав, что там лежат руки. Части тела, обмотанные скотчем, были упакованы в два пакета.

О том, как было обнаружено само тело убитой, рассказал еще один один свидетель по делу — сотрудник ГУП «Экострой» Алексей Безруков. «Открыли первый серый мешок, в нем был еще один, из-под сахарного песка, потом еще черный мешок. Все завязаны веревкой. Обнаружили тело и сразу вызвали полицию», — приводит слова Безрукова издание 78.ru.

ТАСС со ссылкой на представителя родителей убитой девушки, уточняет, что гражданский иск с требованием финансовых компенсаций близкие Ещенко к историку подавать не будут. Также представитель семьи отметила, что примирение с подсудимым невозможно.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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