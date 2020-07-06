Стало известно о звонке историка Соколова в посольство Франции

Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, рассказала, что после совершения преступления он звонил в посольство Франции в России. Об этом стало известно ТАСС.

По словам юриста, Соколов дважды совершил звонок в посольство по официальному городскому телефону. Телефонные номера, по которым звонил Соколов в день убийства, были представлены на заседании суда.

Ранее в сети появились фрагменты переписки между Соколовым и Ещенко. В переписке аспирантка проявляла ревность, оскорбляла историка и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти. В частности, она называла его «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть».

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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