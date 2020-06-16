Семья убитой историком Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой

Семья аспирантки Анастасией Ещенко, которую историк Олег Соколов убил осенью 2019 года, пожалуются на утечку видео ссоры из материалов дела. Об этом заявил адвокат родственников Александра Бакшеева в беседе с телеканалом «360».

По ее словам, публикация видеозаписи является «недопустимым преступным деянием», тем более по отношению к родителям погибшей. «Мы в ближайшее время обратимся в следственные органы», — сказала Бакшеева. Адвокат добавила, что доступ к материалам был у следователей, суда и у адвокатов двух сторон.

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Ранее Бакшеева рассказала, что видео снял сам Соколов за несколько часов до убийства. На нем Ещенко плачет и требует, чтобы доцент отпустил ее, потому что она хочет уйти. В ответ на это Соколов ударяет ее, после чего ссора продолжается. В конце девушка убегает из квартиры. Бакшеева предположила, что обвиняемый хотел использовать видео как доказательство своей непричастности к исчезновению Ещенко. При этом адвокат историка Александр Почуев заявил, что защита не имеет никакого отношения к ситуации.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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