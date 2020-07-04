Стало известно об избиении историком Соколовым своей возлюбленной до убийства

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, мог избивать свою возлюбленную до убийства. Об этом заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы родственников девушки, в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Есть основания полагать, что Соколов неоднократно избивал Анастасию», — заявила Бакшеева. По словам адвоката, на такой вывод ее навели результаты собственного расследования. Она добавила, что во время процесса будут освещены обстоятельства, подтверждающие этот факт.

Помимо этого, выяснилось, что историк изменял своей возлюбленной, в том числе и с бывшей женой, утверждает адвокат. «Это и вызывало резкие высказывания в его адрес и адрес его детей», — пояснила она. По ее словам, Ещенко поняла, что Соколов прикрывался детьми, чтобы скрыть измены. Это и могло стать причиной конфликта в вечер перед убийством, предположила Бакшеева.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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