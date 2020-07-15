Соколов назвал травлю от Маэстро Понасенкова причиной убийства аспирантки

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил в суде, что совершил преступление из-за травли со стороны другого историка Евгения Понасенкова, известного как Маэстро. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Соколова, в 2018 году Понасенков с группой сторонников начал травлю в отношении него и Ещенко — устраивал провокации на лекциях и расписывал его подъезд оскорблениями. «Они угрожали нам, мне — мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», — сказал ученый.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым тянется с 2018 года. Тогда Маэстро обвинил коллегу в плагиате, заявив, что тот позаимствовал из его книги «Первая научная история войны 1812 года» некие концепции, не сделав ссылок. Соколов же назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Спор разбирал суд, тяжба завершилась в пользу Маэстро.

Дело об убийстве Ещенко продолжает рассматриваться Октябрьским районным судом. Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года Соколов выстрелил в аспирантку и начал ее душить, а затем расчленил труп и утопил некоторые конечности в Мойке. Сразу же после того, как стало известно о причастности Соколова к убийству Ещенко, Понасенков выступил в прессе с критикой в адрес ученого и также говорил о загадочной гибели первой жены бывшего доцента.