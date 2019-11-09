Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным

Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку. Об этом Понасенков рассказал в беседе с «360».

«Я год назад записал обращение к Даудову — это директор института истории в СПбГУ, где он служит, — чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал», — сказал историк.

Материалы по теме Преподаватель СПбГУ убил и расчленил аспирантку Его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками

По его словам, о странностях Соколова, проявлявшихся по-разному, знал весь университет. Понасенков ранее долгое время судился с подозреваемым в убийстве преподавателем СПбГУ, который, по его словам, украл его исторические концепции и выдавал их за свои собственные.

О задержании Соколова стало известно ранее 9 ноября. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой женщины, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что Соколов признался в убийстве. Мужчина рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Соколов добавил, что, придя в себя, он решил избавиться от тела.

В СПбГУ заявили, комментируя произошедшее, что шокированы новостями о своем преподавателе. Руководство университета выразило соболезнования родным погибшей студентки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!