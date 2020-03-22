Историк обратился к завистникам от лица коронавируса и пообещал их уничтожить

@evgenii_ponasenkov / Instagram

Российский историк Евгений Понасенков обратился к завистникам от лица коронавируса и пообещал «уничтожить» их. Ролик, в котором Понасенков поместил собственное ставшее мемом видео в рамку в виде коронавируса, опубликован на его странице в Instagram.

Ролик получил название «Обращение коронавируса». «Вот всей швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу», — заявил под музыку Понасенков от лица коронавируса.

В комментариях подписчики историка поделились тем, что видео привело их в восторг. «Мы в упоении!» — написала @Evalakucher, а @rqatmol назвал Понасенкова гением. «Маэстро, вы спасаете в эти темные времена. Спасибо, что вы есть!» — поблагодарил историка за контент @mchvell.

Ранее российский телеканал «Москва 24» взял интервью у «коронавируса». Человек в соответствующем костюме рассказал, что прибыл в Москву из Италии. Журналистка также спросила у него, как он передается, какие группы людей предпочитает заражать и каких мер гигиены боится.

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