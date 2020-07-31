Названы российские регионы — лидеры по количеству случаев расчленения людей

Названы российские регионы, где чаще всего происходили случаи расчленения людей. Об этом сообщает Daily Storm.

По данным издания, лидером «кровавого» рейтинга стала Республика Башкортостан. С 2016 года по 2019-й там расчленили 18 человек. На втором месте — Красноярский край, где произошло 16 убийств с расчленением. За ним следует Московская область. Здесь за три года было совершено 14 подобных преступлений.

По 10 убийств с расчленением зафиксированы в Челябинской области и Крыму. В Иркутской и Новосибирской областях по девять. В Нижегородской, Тюменской областях и Республике Якутия было совершено по восемь таких преступлений.

Санкт-Петербург, где произошли резонансные убийства с такой «кровавой» спецификой, не вошел в десятку лидеров.

Как правило, жертвами расчленителей становятся родственники.

По данным Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за три года суды вынесли 290 приговоров по уголовным делам об убийстве с расчленением тела.

Ранее в июле в Петербурге жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал расчленила его тело, после того, как она утверждает, он скончался от передозировки наркотиками.

В этом же городе историк Олег Соколов убил и расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко.

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