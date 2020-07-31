Вдова рэпера Энди Картрайта раскрыла новые детали расчленения мужа

Марина Кохал в качестве подозреваемой по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) дала подробные показания по обстоятельствам расчленения тела мужа. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает «Фонтанка».

Подозреваемая рассказала, что перед расчленением срезала кожу с кончиков пальцев музыканта для затруднения идентификации его личности. Биоматериалы девушка на следующий день отнесла на детскую площадку, надеясь, что их съедят крысы.

Чтобы предотвратить появление трупного запаха от тела супруга, Кохал вместе со своей матерью перенесла его в ванную комнату и вымыла под душем.

Ранее сообщалось, что мать задержанной все время просила дочь обратиться в полицию. Сама она не стала обращаться в правоохранительные органы, поскольку боялась за дочь.

О задержании Марины Кохал по подозрению в убийстве мужа стало известно 31 июля.

Тело музыканта отправлено на экспертизу. Причина его смерти пока остается неизвестной. По словам Кохал, Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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