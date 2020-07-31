Жену рэпера Энди Картрайта задержали

В Санкт-Петербурге задержали жену рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Женщину заподозрили в убийстве мужа, уточняет «Фонтанка». Около часу дня 31 июля следователь уведомил Марину Кохал о задержании на двое суток в качестве подозреваемой. Ее планируют допросить в новом статусе и, возможно, предъявят обвинение в ближайшее время.

Причину смерти музыканта следователи пока еще не знают, но решили арестовать его супругу якобы из опасений, что фанаты Энди Картрайта могут отомстить ей за смерть кумира.

«Единственное, что достоверно установлено экспертами, — это то, что рэпер был мертв, когда его расчленяли. Кстати, причина его смерти тоже пока остается неизвестной», — сказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Результаты судебно-медицинской и гистологической экспертизы ожидаются через три недели.

30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тело музыканта отправлено на экспертизу. По словам Кохал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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