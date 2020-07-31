Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве. Об этом в пятницу, 31 июля, «Ленте.ру» сообщила Снежанна Шабельник, официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, у пары возник конфликт, в ходе которого женщина убила мужа. После этого, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила его тело.

Материалы по теме Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа Так она хотела скрыть его смерть от передозировки

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении Кохал под стражу.

30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тогда Кохал уверяла, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Уже в статусе подозреваемой девушка подробно рассказывала, как расчленила рэпера. Для затруднения идентификации его личности, Кохал даже срезала кожу с кончиков пальцев музыканта, а на следующий день отнесла их на детскую площадку, надеясь, что биоматериалы съедят крысы.