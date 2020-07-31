Рэпер рассказал об отношениях Энди Картрайта с расчленившей его женой

Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал об отношениях хип-хоп-артиста Энди Картрайта с расчленившей его женой Мариной Кохал. Об этом сообщает «360».

По словам музыканта, они были хорошей парой. «Мне казалось, у них так все замечательно, для меня это шок», — отметил он.

Материалы по теме Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа Так она хотела скрыть его смерть от передозировки

Obe 1 Kanobe сказал, что даже если Картрайт и страдал от депрессии, это было трудно заметить, так как он привык скрывать свои проблемы и всегда улыбался. «Насколько я знаю, никаких проблем у него с наркотиками не было. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать», — вспомнил он.

По словам рэпера, Кохал производила на него впечатление приятного и открытого человека. Obe 1 Kanobe также отметил, что переживает за ребенка пары, который в будущем узнает о случившемся.

30 июля сообщалось, что жена музыканта расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что рэпер скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.