Друг расчлененного участника Versus Battle прокомментировал его смерть

Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, прокомментировал смерть рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Друг скончавшегося участника Versus Battle отметил, что в ближайшее время организует сбор средств для семьи и свяжется с родителями артиста, чтобы предложить им помощь. «Очень приятный и талантливый человек. Обожаю его рэп. Про тяжелые наркотики слышу впервые», — отреагировал на ситуацию Ресторатор.

Он признался, что хорошо знал жену музыканта, которая расчленила его тело, и часто бывал у этой в семьи в гостях. По словам Тимарцева, супруга хип-хоп-артиста активно помогала мужу в карьере.

Ранее в четверг сообщалось, что жена музыканта расчленила его тело, разложила по пакетам и сообщила, что рэпер скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Позднее стало известно, что 36-летняя супруга рэпера посчитала гибель мужа от передозировки наркотиков «бесславной смертью». Она решила, что ему лучше просто исчезнуть.