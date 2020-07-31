Расчленившая рэпера Энди Картрайта супруга стала свидетелем по делу

Супруга погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта Марина Кохал стала свидетелем по уголовному делу об убийстве. Об этом РИА Новости сообщила ее адвокат Ирина Скурту.

Она не исключила возможность того, что следователь может изменить статус Кохал со свидетеля на обвиняемую и будет ходатайствовать об ее аресте.

О намерении следствия взять под стражу супругу погибшего рэпера сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на свой источник. Он же рассказал, что предварительно экспресс-тест не показал наличия наркотиков в организме Энди Картрайта.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах опроверг эту информацию. Результаты анализов будут готовы через три недели. У Кохал нет никакого статуса, соответственно, следствие не планирует пока ее арест.

«Единственное, что достоверно установлено экспертами — это то, что рэпер был мертв, когда его расчленяли. Кстати, причина его смерти тоже пока остается неизвестной», — сказал собеседник издания.

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30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кохал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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