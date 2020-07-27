Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео

t.me

Историк Евгений Понасенков, известный как Маэстро, дал показания в суде против бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который находится под арестом по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Во время заседания между ними произошел спор, который попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Во время процесса Соколов начал спор с Понасенковым. Он настаивал, что Савеловский суд Москвы обязал Маэстро заплатить ему 175 тысяч рублей. «За ваше безобразие, за ваши оскорбительные ролики», — подчеркнул бывший доцент. На видео Соколов находится в стеклянном боксе и смотрит в сторону Понасенкова.

Выступая перед судом, историк рассказал о чудовищном поведении Соколова в прошлом. Он заметил, что «этого человека нельзя было допускать до подрастающего поколения, до неопытных молодых людей». В связи с этим Понасенков обращался к руководству СПбГУ.

Ранее Понасенков сообщил, что написал письмо Соколову в СИЗО «Кресты» в середине июля. Историк посчитал нужным «уточнить несколько нюансов», пока его коллега не находится в «далекой тюрьме».

Конфликт между Соколовым и Понасенковым продолжается с 2018 года. Тогда Маэстро обвинил коллегу в плагиате, заявив о заимствованиях из книги «Первая научная история войны 1812 года» концепций без ссылок. Соколов назвал монографию Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей. Решением суда спор завершился в пользу Маэстро.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Петербурге при попытке утопить в реке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.