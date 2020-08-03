Расчленившая Энди Картрайта жена вела блог рэпера после его смерти

Жена рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал после смерти мужа вела блог от его лица, рассказал представитель стороны потерпевших в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе судебного заседания представитель стороны потерпевших настаивал на заключении Марины Кохал под стражу. «Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла [его тело] и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?» — сказал он.

Сама же Кохал в ходе процесса заявила об отсутствии противоречий в том, что она вела блог рэпера. Сторона защиты запросила для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Вдова музыканта не признает свою вину. Первичная причина смерти Энди Картрайта не установлена.

Ранее стало известно, что в телефоне Марины Кохал следователи нашли переписку с угрозами. Из нее они узнали, что Марина угрожала расправой любовнице мужа и ему самому, если он уйдет из семьи. Также жена обещала музыканту, что в случае развода сделает все, чтобы он не виделся с их ребенком. Следователи допросили любовницу рэпера Надежду Романенко. По ее словам, она вела регулярную конфликтную переписку с его женой.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. Марина Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила тело супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». После этого она связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).