Расчленившая Энди Картрайта жена увлекалась серийными убийцами

Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), расчленившая его тело, увлекалась психологией серийных убийств. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В 2019 году Кохал вела видеоблог, в котором, в частности, рассказывала про серийных убийц, утверждая, что «изучала этот вопрос детально». В феврале 2020-го она занималась продажей коллекционных значков и медалей на интернет-сервисе «Авито».

Материалы по теме Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа Так она хотела скрыть его смерть от передозировки

Ранее сообщалось, что Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. Следователи узнали об этом после изучения переписки погибшего артиста с супругой. Они также установили адрес любовницы, которую собираются допросить.

30 июля стало известно о смерти Картрайта. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть «бесславную смерть». Она разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.