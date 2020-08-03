Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после изучения переписки погибшего артиста, передает Telegram-канал Life Shot.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о планах музыканта из его переписки с супругой. В сообщениях также был найден адрес любовницы Картрайта. Отмечается, что девушку в скором времени допросят.

Материалы по теме Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа Так она хотела скрыть его смерть от передозировки

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.