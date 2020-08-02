Адвокат вдовы Энди Картрайта назвала возможные причины его смерти

Адвокат вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марины Кохал Ирина Скурту назвала возможные причины смерти рэпера. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, она не исключает, что рэпер мог подавиться едой или у него произошла остановка сердца. Сейчас в документах следствия нет ничего по поводу наркотиков. «Каких-то повреждений — черепно-мозговые травмы или ножевые ранения — на теле, которые бы говорили об убийстве, тоже нет», — сказала она.

Адвокат также подробно рассказала, как происходило расчленение рэпера и где в это время были члены всей семьи. Так, двухлетний ребенок был в соседней комнате, которая находится в десяти метрах от той, где лежало тело. «Когда я приехала к ней домой, запаха не было, все было чисто, убрано. Марина пыталась уничтожить все вещи мужа», — сказала Скурту.

Ранее адвокат заявила, что мать Кохал не помогала дочери расчленять тело рэпера, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже». Скурту передала слова подзащитной о том, что сейчас бы та не поступила так с телом супруга.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела.