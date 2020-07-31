Жена рэпера Энди Картрайта назвала еще одну причину его смерти

Жена погибшего в Петербурге музыканта рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал назвала еще одну возможную причину его смерти. Об этом она сообщила адвокату Ирине Скурту, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам защитника, у Юшко мог быть сердечный приступ, однако в панике Марина решила, что у него передозировка наркотиков, но на 100 процентов в этом она не уверена. Вполне возможно, смерть наступила от естественных причин. У Энди были проблемы с сердцем, сказала его жена. К тому же он был в депрессии, вызванной пандемией и снижением гонораров.

Кохал следователи не смогли пока допросить, потому что она была на грани потери сознания: женщина практически не спала и не ела пять суток.

Ранее 31 июля стало известно, что в квартире музыканта была его теща. Она знала, что дочь расчленила тело своего мужа. Женщина все время просила Марину сообщить о случившемся в полицию, но боялась за дочь. Тем не менее она помогала Кохал избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью.

30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была некриминальной, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

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Тело музыканта отправили на экспертизу. По словам Кохал, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

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