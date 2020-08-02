Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже». Об этом заявила адвокат обвиняемой в убийстве россиянки Ирина Скурту, ее слова цитирует «Пятый канал».

«Опять же с той же целью, что, если когда-то кого-то найдет, чтобы не было ясно, что это он. Сохранить о нем светлую память», — подчеркнула юрист. Она также добавила, что Кохал не стирала внутренние органы погибшего, а только его одежду. Такие слухи появились после слов друга рэпера об увлечении его жены эзотерикой. Кроме того, отвечая на вопрос о «техничности» расчленения, адвокат отметила, что никаких особых навыков вдове музыканта не потребовалось.

Скурту передала слова подзащитной о том, что сейчас бы та не поступила так с телом супруга. Она также подчеркнула, что внешних повреждений на теле рэпера нет, а причину смерти экспертам установить не удалось.

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Ранее другие детали привела и сама Марина Кохал. Она рассказала, что срезала кончики пальцев с рук мужа, чтобы затруднить его идентификацию. Затем отнесла биоматериал на детскую площадку, надеясь, что его съедят крысы.

Жену Юшко задержали 31 июля по подозрению в убийстве. По словам Кохал, рэпер умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).