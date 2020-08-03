Следователи допросили любовницу рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросили любовницу расчлененного женой рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Документальные подтверждения мотива убийства переданы в Смольнинский районный суд. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Надежда Романенко состояла в отношениях с погибшим и вела регулярную конфликтную переписку с его женой — Мариной Кохал. Во время судебного заседания, избравшего меру пресечения супруге рэпера, следователь СКР попросил приобщить к делу допрос молодой женщины.

Адвокаты Марины Кохал потребовали время для ознакомления с доказательствами. Подозреваемая не признает вину в убийстве, а настаивает на том, что он скончался от передозировки наркотиков.

Ранее 3 августа сообщалось, что в телефоне жены погибшего следователи нашли переписку с угрозами. Из нее они узнали, что Марина угрожала расправой любовнице мужа и ему самому, если он уйдет из семьи. Также жена обещала музыканту, что в случае развода сделает все, чтобы он не виделся с их ребенком.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Затем Кохал связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.

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