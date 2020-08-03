Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена вела видеоблог о борьбе с изменами

Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал вела видеоблог на YouTube об отношениях мужчин и женщин. На это обратил внимание Telegram-канал LifeShot.

Кохал позиционировала себя специалистом по отношениям, в своих роликах она часто обращалась к астрологии. В числе прочего, она рассказывала о борьбе с изменами. Один из выпусков блога, вышедший в ноябре 2019 года, назывался «Когда знаешь любовницу мужа в лицо».

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В выпуске про измены она дала инструкцию всем, кто столкнулся с неверностью. По ее словам, изменяют как мужчины, так и женщины. Женщина призвала убедиться в верности информации об измене, а также узнать совместимость соперницы с мужем. Кохал также посоветовала не прибегать к физической силе по отношению к любовнице супруга.

В конце июля стало известно о смерти рэпера Картрайта. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта».

Истинная причина смерти музыканта пока остается неизвестной, его тело отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), по которому Кохал проходит подозреваемой. Позже она признала свою вину в убийстве музыканта. По неофициальным данным, перед гибелью рэпер собирался уйти от жены к любовнице.