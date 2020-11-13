Адвокат заявил о найденных следах наркотиков у расчлененного рэпера

На теле расчлененного рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, эксперты обнаружили наркотики. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката вдовы музыканта Марины Кохал.

По словам юриста, следователь отказал его подзащитной в ознакомлении с заключением экспертов, но принес постановление о назначении нового исследования с участием токсиколога, в котором была отсылка к первой экспертизе. В ней говорилось, что в волосах Юшко обнаружено наркотическое средство, а в тканях — психотропные вещества. На правой руке музыканта нашли след от прижизненного укола.

Ранее сообщалось, что следствие выяснило новые подробности убийства рэпера. По данным издания, к смерти музыканта мог привести инсулиносодержащий препарат «Новорапид Флекспен». Он указан в поиске смартфона, которым пользовались Марина и ее муж. По версии следствия, Кохал приобрела инсулиносодержащий препарат в аптеке и использовала его для убийства Юшко.

Причина смерти музыканта не установлена до сих пор. Следователям пока не удается выяснить: он умер вследствие употребления инсулина или же он лишь впал в кому, а скончался позже в результате механического воздействия острым предметом, использовавшимся для расчленения тела.

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.