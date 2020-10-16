Выяснились подробности убийства рэпера Энди Картрайта

Следствие выяснило новые подробности убийства рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, в котором обвиняется его супруга Марина Кохал. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к смерти музыканта мог привести инсулиносодержащий препарат «Новорапид Флекспен». Он указан в поиске смартфона, которым пользовались Марина и ее муж. По версии следствия, Кохал приобрела инсулиносодержащий препарат в аптеке и использовала его для убийства Юшко.

Однако причина его смерти не установлена до сих пор. Следователям не удается пока выяснить: он умер вследствие употребления инсулина или же он лишь впал в кому, а скончался позже в результате механического воздействия острым предметом, использовавшимся для расчленения тела, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Смольнинский районный суд 16 октября рассмотрит ходатайство об аресте матери Марины Елены Кохал, которую подозревают в соучастии в убийстве Юшко. В день ее задержания силовики устроили дочери и матери «случайную встречу» в изоляторе временного содержания: им дали увидеться в коридоре, после чего развели по разным кабинетам. Позже следователи требовали от Елены Кохал дать показания на дочь, а от Марины — сознаться в убийстве мужа.

«Они говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме», — сообщила обвиняемая в письме своим адвокатам, отмечает «Фонтанка».

О гибели рэпера стало известно 30 июля. Кохал заявила, что муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, после чего она расчленила супруга, чтобы скрыть его «бесславную смерть». Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвиняется супруга музыканта. Она свою вину не признает.

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